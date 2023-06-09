ента новостей

16:27
В Мариинском дворце обсудили перспективы развития бизнес-сотрудничества в рамках стран БРИКС
16:24
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
16:23
Территории в четырёх районах Петербурга благоустроят благодаря активности жителей
16:21
Выставка Лидии Тимошенко «Юность эпохи»
16:18
В Петербурге состоится масштабная донорская акция, приуроченная к Всемирному Дню Донора
16:14
Газоны загажены. Смольному указали на несоответствие очередного рапорта об уборке города реальности
15:33
Автопробег «Дорогами Победы»: позади первая тысяча километров
15:29
Ева Польна даст большой летний концерт на крыше ROOF FEST в Петербурге
15:19
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят на ROOF FEST в Петербурге
15:05
В День России в Ленобласти движения электричек 10-12 июня изменится
13:26
В Приоратском парке Гатчины открывается летний киносезон
13:13
На трассе «Сортавала» столкнулись два большегруза
12:33
В Ленобласти раскрали кражу 17 миллионов рублей из квартиры
11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
11:06
В Ленобласти у наркосбытчика изъяли крупную партию наркотиков
11:02
В Шушарах иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
10:49
В поселке Ленсоветовский автомашина «ВАЗ 21124» сбила 7-летнюю девочку
10:42
В Центральном районе задержали напавшего на прохожего
10:37
В Приморском районе задержали подозреваемых в нападении на прохожего
10:31
В Московском районе задержан дебошир, избивший до смерти соседа
09:37
В Приморском районе пенсионерка продала мошенникам свою квартиру
19:44
Мост через реку Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
18:04
Активисты «Женского движения Единой России» поздравили с профессиональным праздником социальных работников Петербурга
17:33
На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
17:31
В Подпорожье вводят в эксплуатацию новый автовокзал
17:25
В Петербурге Книжные аллеи начинают работу в обновленном формате
17:23
Пригожин: контрнаступление ВСУ в Запорожской области продолжится
16:31
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать за Грузию: при чём тут Этери Тутберидзе?
16:29
«Концерн «Океанприбор» отмечает 90-летие российского гидроакустического приборостроения
15:15
В Петербурге подготовка к «Алым парусам» изменит график разводки Троицкого моста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

«В связи с переустройством линий электропередач на 131-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в период с 12:00 до 14:00 13 июня планируются три полных краткосрочных перекрытия движения автомобильного транспорта продолжительностью не более 10 минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы выполняются в рамках реконструкции участков федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 122-го по 134-й км. Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-07-2022, 11:01
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
18-11-2022, 14:03
На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение в направлении Выборга
26-10-2022, 10:07
На трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение в сторону Петербурга
24-10-2022, 15:31
На трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Выборга
2-12-2022, 16:14
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение
3-11-2020, 19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 13:13
На трассе «Сортавала» столкнулись два большегруза
0
72
Сегодня, 11:13
На 21 километре трассы «Сортавала» произошло смертельное ДТП
0
61
Сегодня, 11:02
В Шушарах иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде
0
68
Сегодня, 10:49
В поселке Ленсоветовский автомашина «ВАЗ 21124» сбила 7-летнюю девочку
Наверх