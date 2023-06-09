На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

«В связи с переустройством линий электропередач на 131-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в период с 12:00 до 14:00 13 июня планируются три полных краткосрочных перекрытия движения автомобильного транспорта продолжительностью не более 10 минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы выполняются в рамках реконструкции участков федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 122-го по 134-й км. Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.