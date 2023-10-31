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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение

В Ленобласти на трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

«В связи с переустройством линий электропередач на 115-м и на 118-м километрах федеральной трассы А-181 «Скандинавия» будет три раза полностью перекрываться движение автомобильного транспорта. Продолжительность перерыва движения составит не более 30 минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дата перекрытия: 2 ноября 2023 года.

Время перекрытия: 09:30 – 10:00; 11:30 – 12:00; 12:30 – 13:00.

«Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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