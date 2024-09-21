В Ленобласти на федеральной трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 73 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой, в Первомайскомсельском поселении Выборгского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движениеавтомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: 25 сентября 2024года.

Время перекрытия: 00:10 – 00:30.

​«В связи с производством работ по монтажуП-образной металлической опоры над проезжей частью дороги, предназначенной для размещения на ней табло и знаков переменной информации, будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта пофедеральной трассе А-181 «Скандинавия» в обоих направлениях одновременно» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор«Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении с установленным по оси барьерным ограждением.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

​«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут» - добавил Пузыревский.

​Подрядчик: ООО «ПрофИнженерСтрой».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.