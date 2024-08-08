Школьницу судили за шпаргалку

Списывать на экзамене – нехорошо. Естественно, когда эту шпаргалку замечают, к виновному применяются определенные меры – обычно его выгоняют с экзамена. Однако бывает, что дело приобретает более серьезный оборот.

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская школьница, которая пользовалась шпаргалкой на госэкзамене, была вынуждена ответить перед судом. Хотя на заседание девушка не явилась, дело рассмотрели без ее участия – такая возможность предусмотрена нашем законодательстве.

Судья пришла к выводу, что в действиях школьницы есть состав административного правонарушения. Однако она является несовершеннолетней, не имеет источника дохода, а нарушение не привело к какому-то серьезному ущербу. В результате дело было прекращено из-за его малозначительности, а нарушительнице вынесли устное предупреждение.