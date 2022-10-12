В Ленобласти задержали мужчину с пакетом психотропного вещества

Вчера возле дома 2 по Молодежной улице в поселке Войсковицы, Гатчинского района Ленинградской области полицейские за совершение административного правонарушения по ст. 12.20 КоАП РФ (Нарушение правил пользования внешними световыми приборами), остановили автомобиль «Фольксваген Гольф», под управлением 44-летнего водителя. При проверке документов из автомобиля вышел 33-летний пассажир и выбросил на обочину пакет с белым веществом.

Согласно проведенной экспертизе указанное вещество является смесью, содержащей психотропное вещество – амфетамин, массой более 100 гр.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).