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Питерец.ру » Общество » В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы

В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), в районе транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 22 июля по 5 августа будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а с 6 по 22 августа перекрыты третья и четвёртая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы по замене деформационного шва будут производиться на 60 километре внешнего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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