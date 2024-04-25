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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с Софийской улицей на десять дней перекроют две полосы

На КАД в районе развязки с Софийской улицей на десять дней перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Софийской улицей на десять дней перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в районе транспортной развязки на пересечении с  Софийской улицей в течение десяти дней будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ремонту деформационного шва в период с 15 по 25 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на 60-ом километре внутреннего кольца КАД в круглосуточном режиме» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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