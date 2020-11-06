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Питерец.ру » Общество » В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения

В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по замене двух деформационных швов в районе транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей (км 61 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 24 ноября по 8 декабря 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а с 9 по 24 декабря 2020 года перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. 

«Работы по замене деформационных швов будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части эстакады, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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