В Петербурге открыли сад-трансформер на Синем мосту

В самом сердце Санкт-Петербурга, на живописном Синем мосту, расцвел сад-трансформер. Это уникальное зеленое пространство, первое свое рождение получившее у стен Мариинского дворца в 2023 году, вновь возродилось к жизни, чтобы очаровать горожан и гостей северной столицы.

В новой версии зеленой зоны высажено 104 липы, превращающие сад в настоящий оазис спокойствия. Компанию липам составляют 8 шаровидных кленов, 48 изящных туй и аккуратные кусты самшита. Все эти растения были бережно выращены в течение прошлой зимы в специальной оранжерее, обеспечив им идеальные условия для процветания. Боскеты сада утопают в более чем 500 пышных кустарниках, среди которых выделяется вейгела с ее обильными цветами, благородный рододендрон, королева цветов роза и нежные гортензии. Весь этот цветочный ансамбль дополняет около 4 тысяч ярких цветов, создающих поистине волшебную атмосферу. Сад-трансформер является не просто зеленым островком, но и культурным центром.

В День города здесь состоялась выставка картин петербургских художников, позволившая горожанам насладиться великолепными произведениями искусства под открытым небом.

Как и в 2023 году, по окончании своего временного пребывания на Синем мосту деревья из сада будут пересажены в парки, скверы и сады Петербурга. Таким образом, зеленое богатство города будет пополняться новыми растениями, украшающими городские пространства и улучшающими экологическую обстановку.

Из сада у Синего моста в 2023 году переехали на новые локации розы, которые теперь цветут в Таврическом и Александровском садах, а также на Воскресенской набережной. Гортензии обжились в Юсуповском саду и сквере Малые Гаванцы, а рододендрон украсил Приморский парк Победы. Липы нашли свой новый дом на Петербургском шоссе и набережных Макарова и Лейтенанта Шмидта. Туи появились в парке Екатерингоф, радуя своей зеленью посетителей этого живописного места.

В 2024 году на подведомственных Комитету по благоустройству территориях начнется грандиозное озеленение. Планируется высадить 10 тысяч деревьев, 115 тысяч кустарников и более 5 миллионов цветов.

Эта масштабная работа позволит сделать Санкт-Петербург еще более зеленым и уютным городом, где гармонично сочетаются современная архитектура и природная красота.