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Питерец.ру » Культура » В субботу сад Мариинского дворца превратится в «Сад поэтов»

В субботу сад Мариинского дворца превратится в «Сад поэтов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В субботу сад Мариинского дворца превратится в «Сад поэтов»

Библиотека имени Маяковского при поддержке Музейно-библиотечного просветительского центра Мариинского дворца представит 19 августа спецпроект «Сад поэтов».

На рубеже XIX-XX веков в России происходит ботанический «бум»: садоводство становится таким популярным и массовым явлением, что проникает во все виды искусства. И это совсем не совпадение: нежные соцветия и причудливые формы тропических растений так подходят и тонкой образной системе символистов, и бунтарскому духу футуризма, что многие задумываются, а не ботаника ли «породила» модернизм?

Чтобы разобраться в этом, «Маяковка» отправится в Сад Мариинского дворца. 19 августа, на один день, он превратится в «Сад поэтов». В этот день в 12:00, 14:00 и 17:00 посетители сада смогут принять участие в мастер-классах по созданию коллажной открытки на языке цветов, который активно использовался с XVII века в высшем свете для обмена сообщениями глубоко личного характера. На мастер-классе гости сада узнают историю языка и создадут изящные цветочные послания. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Также петербуржцы смогут познакомиться с поэтико-ботанической энциклопедией Серебряного века. Для этого на смартфоне должен быть установлен мессенджер «Телеграм».

А ещё в этот день, как и в каждую третью субботу месяца, горожане и гости города могут бесплатно посетить прогулочную экскурсию по саду, которую проводят хранители Мариинского дворца. Сеансы начинаются в 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30.

Сад Мариинского дворца работает с июня до середины октября по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00. Вход бесплатный.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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