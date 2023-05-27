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Питерец.ру » Общество » В Петербурге на Синем мосту вместо парковки раскинулся новый регулярный сад

В Петербурге на Синем мосту вместо парковки раскинулся новый регулярный сад

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге на Синем мосту вместо парковки раскинулся новый регулярный сад

Перед Мариинским дворцом на месте парковки для автомобилей появилась новая зелёная зона. Сад с деревьями и цветами сочетает традиции, заложенные Петром I, и современные технологии. Пространство создано по принципу торжественного партера - шесть боскетов, внутри каждого своя планировка и свое цветочное оформление. На открытии выступили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов.

– Идея создания сада-трансформера принадлежит Александру Николаевичу Бельскому. Петербург знаменит своими садами и парками, и это прекрасный подарок от депутатов горожанам ко дню рождения Северной столицы. Здесь будут собираться молодежь, дети, артисты, художники. Исаакиевская площадь была немного пустой, с большим количеством транспорта. Но благодаря этому пространству площадь зажила новой жизнью, – сказал Александр Беглов.

Спикер парламента поблагодарил представителей исполнительной власти и главу города за поддержку идеи:

– Пока Комитет по благоустройству проводил здесь озеленение, многие уже приходили, смотрели, интересовались пространством. Подобные места – это новые точки притяжения. Еще с петровских времён была заложена традиция - летом, когда белые ночи, украшать наш город, делать его нарядным, радовать людей. Уверен, новое креативное пространство полюбится как жителям, так и гостям города.

В саду высажены 104 липы, 56 из которых отформованы в виде куба, а 48 имеют шарообразную стрижку. В специальных кадках они будут находиться на Синем мосту до осени, а по окончании летнего сезона украсят набережные рек и каналов. Внутри сада также высажены клён, туя и много кустов и цветов: вейгела, самшит, рододендроны, розы, лаванда, лобелия и гортензия. По задумкам ландшафтных архитекторов эти сады органично встроятся в ансамбль площади, доминантой которой является гордо возвышающийся Исаакиевский собор.

Ко Дню города петербургские садовники украсили цветами магистрали и площади. Вазоны, арки, кашпо, подвесные конструкции уже появились на Невском, Каменноостровском, Лиговском проспектах. На разделительных полосах Московского проспекта, Пулковского шоссе и дороги в аэропорт традиционно размещаются ящики с петунией. Несмотря на позднее начало весны, работникам зелёного хозяйства города удалось высадить к празднику более полумиллиона летних цветов. Это гвоздика, бегония, тагетес, герань, астра, бальзамин, лобелия, петуния, рудбекия, гибискус и множество других.

Источник: ЗАКС
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