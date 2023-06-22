WILD bar&flowers: раскрываем гастрономические изыски в Санкт-Петербурге

ента новостей

13:23
Петербуржцы Илья Измайлов и Софья Виланд выступят сегодня в первом туре международного конкурса имени П. И. Чайковского
13:19
В Петербурге мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в 2005 году
12:52
Госдума ввела штрафы за нарушение требований закона «О рекламе»
12:36
Петербургские депутаты приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны
12:34
В Петербурге более двух тысяч деревьев и кустов высажено в рамках акции «Сад памяти»
12:03
В поселке Новая Ижора иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде
11:55
В Петербурге иномарка столкнулась с автобусом. Пострадали трое пассажиров автомобиля
11:40
Петербургские единороссы передали полторы тонны гуманитарной помощи жителям Белгородской области
11:37
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже мотоцикла в Левашово
11:34
На путепроводе через железную дорогу на трассе М-10 ограничат пропускную способность в сторону Москвы
11:30
В Петербурге столкнулись электросамокатчик с пилотом моноколеса
11:12
В Приморском районе бородатый гость похитил 3,3 миллиона из квартиры
11:01
В Петербурге пьяный водитель, уходя от полицейских задел две припаркованнные автомашины
10:48
Жительница Мурино перевела мошенникам более 100 тысяч рублей
10:10
В Ленобалсти 58-летняя жительница Тосно отправила мошенникам 8,2 миллиона рублей
09:49
Спектакль-фламенко «Фрида»
09:43
Депутат Заксобрания Алексей Цивилёв попросил полицию проверить безопасность школьных стадионов
09:31
В Ленобласти азиат на ржавом велосипеде надругался над 14-летней девочкой
09:14
Выставка «Времён искать воспоминаний»
09:08
Огненные картины войны и свечи памяти зажглись по всему миру!
00:46
Шахматистки Боднарук, Овод, Гетьман, Хохлова, Юрасова и Кузнецова примут участие в Высшей лиге чемпионата России в Новокузнецке
21:25
В Кронштадте открылся XI Международный военно-морской салон
20:14
Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца»
20:03
Кузяев никак не может договориться с «Бешикшашем», а ведь болельщики «Зенита» ждут
17:35
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
16:42
В концертном зале Валерия Гергиева в Репино на XVII конкурсе им. П. И. Чайковского выступил гобоист Мариинского театра Александр Рогозин
14:25
В Петербурге между Васильевским островом и крейсером «Аврора» запустили паромную переправу
14:21
В Петербурге оплата ЖКУ теперь доступна в МФЦ
13:38
В Петербурге депутаты присоединились к акции «Белый цветок»
13:31
В День памяти и скорби Ленобласть присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » WILD bar&flowers: раскрываем гастрономические изыски в Санкт-Петербурге

WILD bar&flowers: раскрываем гастрономические изыски в Санкт-Петербурге

0
28
Опубликовал: Алексей Морозов
+1
Фото:
wildbarflowers.ru
WILD bar&flowers - это гастрономический бар, который объединяет миры кулинарного искусства и ботанической эстетики.

Санкт-Петербург, Россия, известный своим богатым культурным наследием, также является городом, который предлагает яркую кулинарную сцену. Среди множества заведений, которые удовлетворяют разнообразные гастрономические вкусы города, WILD bar&flowers выделяется как уникальное и увлекательное место. Сочетая гастрономию с ботанической красотой, этот гастрономический бар предлагает чарующие впечатления, которые радуют чувства. Вас ждет гастрономический бар в Санкт-Петербурге https://wildbarflowers.ru/gastrobar со своим уникальным меню.

Оазис красоты и аромата

Расположенный в самом сердце Санкт-Петербурга, WILD bar&flowers - это гастрономический бар, который объединяет миры кулинарного искусства и ботанической эстетики. Как только вы входите в этот оазис, вы сразу же погружаетесь в пышную среду, украшенную зеленью, цветами и атмосферой, которая переносит вас в ботаническую страну чудес. Сочетание ароматных цветов и восхитительных блюд создает мультисенсорный опыт, который оставляет неизгладимое впечатление.

Гастрономическое приключение

В WILD bar&flowers кулинарное мастерство занимает центральное место:

  1. Меню тщательно составлено, чтобы продемонстрировать сочетание вкусов, черпая вдохновение как из традиционных, так и из современных кулинарных техник.
  2. Каждое блюдо тщательно готовится с использованием местных ингредиентов, что гарантирует свежесть и качество.
  3. В меню представлен широкий выбор блюд на любой вкус - от соблазнительных закусок до роскошных основных блюд и восхитительных десертов.

WILD bar&flowers гордится своей инновационной миксологией, создавая широкий ассортимент увлекательных коктейлей и растительных эликсиров. Здешние миксологи умело смешивают ароматы, комбинируя уникальные ингредиенты для приготовления необыкновенных коктейлей. Предпочитаете ли вы классические коктейли с изюминкой или смелые творения, которые раздвигают границы миксологии, в обширном меню напитков бара найдется что-нибудь на любой вкус.

Цветочный и ботанический декор

Верный своему названию, WILD bar&flowers окружает посетителей обилием цветочного и ботанического декора. Дизайн интерьера включает в себя пышную зелень, яркие цветы и природные элементы, которые вызывают ощущение гармонии и спокойствия. Сочетание природной красоты и эстетики, подобранной со вкусом, создает уютную атмосферу, что делает его идеальным местом для романтического ужина, встречи с друзьями или празднования.

Команда WILD bar&flowers состоит из преданных своему делу профессионалов, которые увлечены своим ремеслом. От шеф-поваров на кухне до барменов за стойкой - каждый член команды привносит свой опыт и креативность, чтобы обеспечить исключительный вкус блюд. Персонал хорошо осведомлен о меню и более чем готов предоставить рекомендации или ответить на любые вопросы, гарантируя, что гости будут чувствовать себя желанными гостями и о них хорошо позаботятся.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-03-2017, 09:34
«Бастиллия» в Петербурге
16-03-2016, 15:56
Санкт-Петербург примет участие в мировом фестивале "Вкус Франции"
10-05-2023, 16:48
V юбилейный гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!» готовится удивлять гостей
1-11-2021, 11:30
Появится туристический гид
29-10-2019, 16:22
Выставка живописи туркменских художников «Туркменистан – оазис вдохновения»
25-11-2014, 11:52
Доставки цветов в Ставрополе от Flowers-Sib.ru

Происшествия на дорогах

0
90
Сегодня, 12:03
В поселке Новая Ижора иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде
0
70
Сегодня, 11:55
В Петербурге иномарка столкнулась с автобусом. Пострадали трое пассажиров автомобиля
0
57
Сегодня, 11:30
В Петербурге столкнулись электросамокатчик с пилотом моноколеса
0
71
Сегодня, 11:01
В Петербурге пьяный водитель, уходя от полицейских задел две припаркованнные автомашины
Наверх