В Петербурге сад Мариинского дворца открывает сезон

3 июня 2023 года состоится открытие сезона-2023 года в саду Мариинского дворца. В этот день сотрудники Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проведут по саду первые экскурсии, на которых жители и гости города узнают об истории этого удивительного зелёного уголка в самом сердце нашего города.

Продолжится и полюбившийся посетителям сада проект «Читаем вслух». В 14.00 в саду начнутся литературные чтения «В сиреневом саду звучали строки…» Из уст поклонников классической литературы прозвучат строки любимых произведений.

В саду будет звучать музыка и работать летнее кафе «Сиреневое настроение».

В саду Мариинского дворца растут яблоня китайская, черёмуха Маака, айва японская, груша, шиповник, клён серебристый, клён татарский, дуб, сирень, розы. А изюминка сада – сиреневый фонтан и редкие сорта сирени в кадках из известных питомников России.

Сад будет работать с июня до середины октября по субботам и воскресеньям с 11.00 до 19.00.