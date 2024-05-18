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Питерец.ру » Общество » Наказан за плохую уборку снега

Наказан за плохую уборку снега

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
PhotoXPress.ru
Глава комитета по благоустройства был оштрафован

«Питерец.ру» отмечает, что уборка снега – одно из самых актуальных мероприятий, которое проводится зимой. К сожалению, с этим нередко возникают проблемы и шероховатости, что выливается в недовольства со стороны граждан.

В этом году ситуация с уборкой снега и вовсе привела к штрафу в отношении руководства. Причем оштрафован был глава комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Суд посчитал, что в январе чиновник нарушил требования по содержанию дорог – не принял необходимых мер для их очистки от снега, из-за чего возникла опасность. Также было принято во внимание, что по сравнению с прошлой зимой количество уборочной техники в СПб выросло лишь на 1.

Кроме того, по мнению суда, не выполнялись установленные нормативы по уборке, а оправдательные доводы комитета по благоустройству не были приняты во внимание. В итоге Пониделко оштрафовали на 20 тыс. руб.

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