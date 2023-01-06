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Питерец.ру » Общество » Больше 60% петербуржцев недовольны уборкой снега в городе

Больше 60% петербуржцев недовольны уборкой снега в городе

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Telegram
Больше 60% петербуржцев недовольны уборкой снега в городе

Только 11% респондентов сочли уборку Петербурга от снега хорошей. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в Telegram.

Больше 60% петербуржцев недовольны уборкой снега в городе. Они утверждают, что коммунальщики «ужасно» чистят улицы. Нейтральную оценку уборке Петербурга дали только 28% опрошенных.

По мнению горожан, с очисткой снега лучше справляется оттепель.

Текущей зимой петербуржцы вновь стали свидетелями безответственного отношения Смольного к уборке города. Несмотря на заверения губернатора Александра Беглова, снег лежит кучами, а наледь провоцирует различные травмы у жителей.

При этом до нового года была закуплена спецтехника. На уборку выделили 15 миллиардов рублей. Однако жители не наблюдают результатов.

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