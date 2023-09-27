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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти обновлен участок трассы, ведущий к поселкам Первомайское и Ольшаники

В Ленобласти обновлен участок трассы, ведущий к поселкам Первомайское и Ольшаники

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Обновлен участок трассы от федеральной трассы А-181 «Скандинавия», ведущий к поселкам Первомайское и Ольшаники.

Обновлен участок трассы от федеральной трассы А-181 «Скандинавия», ведущий к поселкам Первомайское и Ольшаники. Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность ремонта составила почти 10 километров, сейчас дорожники заканчивают наносить разметку, ставить остановки и монтировать «лежачих полицейских». В процессе работ здесь уложен новый асфальт, очищена полоса отвода от деревьев, заменены водопропускные трубы под трассой. Завершение ремонта, согласно срокам государственного контракта, было намечено на сентябрь 2024 года, однако быстрые темпы дорожников позволили выполнить весь комплекс работ значительно раньше.

Ремонт здесь потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения: дорога соединяет Выборгский и Приозерский районы Ленобласти, а также связывает населенные пункты с федеральной трассой «Скандинавия». 

Кроме того, к концу первого месяца лета следующего года дорожники закончат проектирование светофорного поста: он должен облегчить движение на главном перекрестке Старовыборгского шоссе и отремонтированной трассы в Первомайском.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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