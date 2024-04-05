На КАД с проспектом Энгельса ограничат пропускную способность и полностью перекроют один съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 24 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с проспектом Энгельса будет ограничена пропускная способность и полностью перекрыт один съезд.
Управление обращает внимание на то, что работы по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург будут выполняться одновременно с работами по замене деформационного шва о которых сообщалось ранее.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.