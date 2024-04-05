На КАД с проспектом Энгельса ограничат пропускную способность и полностью перекроют один съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 24 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с проспектом Энгельса будет ограничена пропускная способность и полностью перекрыт один съезд.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 10 по 30 апреля будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, а с 11 по 15 апреля будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На основном ходу КАД ограничений вводиться не будет» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Управление обращает внимание на то, что работы по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург будут выполняться одновременно с работами по замене деформационного шва о которых сообщалось ранее.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дополнительно сообщаем, что в период с 16 по 18 апреля будет полностью перекрыт съезд по направлению из Ленинградской области на внешнее кольцо КАД» - добавил Пузыревский.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

Генеральный подрядчик: ООО «ТрансДорТех».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.