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На путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Энгельса перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 24 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с проспектом Энгельса будет попеременно перекрываться одна полоса движения.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва на путепроводе, расположенном над основным ходом КАД в период с 10 по 20 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта вторая полоса по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, а с 21 по 30 апреля перекрыта первая полоса движения. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы по замене деформационного шва будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой. На основном ходу КАД ограничений вводиться не будет» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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