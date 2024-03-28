В Петербурге увековечат имя Токтогон Алтыбасаровой

Топонимическая комиссия Санкт‑Петербурга сегодня приняла решение присвоить Центру содействия семейному воспитанию №4 на Ярославском проспекте имя Токтогон Алтыбасаровой – жительницы Киргизии, которая в годы Великой Отечественной войны приняла на попечение 150 эвакуированных из блокадного Ленинграда детей. С инициативой увековечения ее памяти в комиссию обратился председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Токтогон Алтыбасарова приняла, воспитывала и заботилась о ленинградских детях, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Окружала их вниманием и теплом. Ее подвиг будет увековечен не только в названии Центра содействия семейному воспитанию, но и в памятной экспозиции, которую создадут там совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда», - отметил губернатор Александр Беглов.

Выбор не случайно пал именно на это учреждение. Детский дом на Ярославском проспекте - один из старейших в городе. В годы войны в здании размещались склад, госпиталь, а после снятия блокады - возобновил работу детский дом для детей военнослужащих. Теперь он носит название Центр содействия семейному воспитанию № 4.

Токтогон Алтыбасарова скончалась в 2015 году. В родном киргизском селе Курменты в память о ней установлена стела с барельефом, видом Петропавловской крепости и пересекающихся лучей прожекторов.