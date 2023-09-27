В Петербурге почтили память туркмен – защитников Ленинграда

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялось культурно-просветительское мероприятие «Туркмены на защите Ленинграда», приуроченное к 80-летию прорыва блокады. Вечер был организован отделением Гуманитарной ассоциации туркмен мира по Санкт-Петербургу и Северо-Западу РФ и обществом туркменской культуры в СПб «Мекан».

К участникам обратился председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. Депутат зачитал приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского, в котором, в частности, говорилось: «Среди тех десятков и сотен тысяч солдат, которые с разных концов страны прибыли на защиту блокадного города, было немало уроженцев далёкого Туркменистана. На Северо-Западном фронте стойко сражались бойцы сформированной на территории республики 87-й Туркменской отдельной стрелковой бригады. Мы всегда будем помнить героизм туркмен, отдавших жизнь за свободу нашего города, в том числе Героя Советского Союза старшего сержанта Айдогды Тахирова, чьё самопожертвование стало примером для защитников Ленинграда.

Не менее важен нравственный подвиг мирных жителей Туркменистана, которые приняли в свои семьи эвакуированных ленинградских детей, направляли в блокадный город эшелоны с продовольствием. Это человеческое участие никогда не будет забыто и всегда будет связывать нас с Туркменией».

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправилось более 180 тысяч уроженцев Туркменской ССР. 18 туркменам было присвоено звание Героя Советского Союза. Туркменистан принял свыше 32 тысяч человек, эвакуированных из блокадного Ленинграда. На Пискарёвском кладбище установлена мемориальная плита «Вечная память героям-туркменистанцам, погибшим в боях за Ленинград».