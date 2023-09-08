На Пискаревском кладбище прошла церемония открытия мемориальной плиты, посвящённой севастопольцам – защитникам блокадного Ленинграда

В День памяти жертв блокады на Аллее Памяти Пискарёвского кладбища состоялось открытие мемориальной плиты, посвящённой севастопольцам – защитникам блокадного Ленинграда.
В мероприятии приняли участие спикер парламента Александр Бельский, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, депутаты Юрий Гладунов и Константин Чебыкин.
По словам Михаила Развожаева, 123 жителя Севастополя находились в Ленинграде на момент начала блокады. Он отметил, что для черноморского города установка памятной плиты на Пискарёвском мемориале – символ связи времён, поколений и двух регионов.
Изготовление и установка памятной плиты потребовали сбора информации в архивах городов-побратимов о севастопольцах, призванных на фронт под Ленинградом и погибших в годы блокады. Губернатор Севастополя выразил благодарность всем причастным к установке мемориального знака.
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