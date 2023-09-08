ента новостей

14:06
На Пискаревском кладбище прошла церемония открытия мемориальной плиты, посвящённой севастопольцам – защитникам блокадного Ленинграда
13:19
В Петербурге общественники потребовали прояснить ситуацию с незаконной стройкой на придомовой территории в Калининском районе
13:07
В Петербурге стартовал международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград»
13:04
8 сентября – День памяти жертв блокады
12:20
В Петербурге задержан байкер-педофил за развратные действия в отношении ребенка в Ленобласти
09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину
09:28
В Петербурге задержали поджигателя коммунальной квартиры
09:21
В Кронштадте задержан подозреваемый в краже автомобиля в Красногвардейском районе
00:25
«СКА-Нева» после победы над тюменским «Рубином» со счётом 4:2 – во главе таблицы ВХЛ, а хоккейное петербургское «Динамо» крупно обыграло «Югру»
20:03
На US Open – 2023 в российском четвертьфинале Даниил Медеведев обыграл Андрея Рублёва, а Вера Звонарёва вышла в полуфинал парного турнира вместе с Лаурой Жигемунд
16:42
Два человека пострадали в результате падения лифта в доме на улице Циолковского
16:30
Петербургские шахматисты Власенко и Линчевский заняли первое и второе места на «Кубке Группы Магнезит» в Сатке Челябинской области
16:20
В Петербурге упростили распределение мест для обучения безработных
16:04
В центре Петербурга конфликт в кафе из-за девушки закончился нокаутом
15:57
«Бал для Золушки» дал старт финалу конкурса красоты и таланта для женщин на инвалидных колясках «Невская краса»
13:51
На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах
13:35
На Охте иномарка сбила 17-летнюю девушку
13:26
В Петроградском районе пенсионер перевел мошенникам 4,3 млн рублей
13:22
Грузовой «КамАЗ» насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской
10:08
Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на на «Юноне»
09:33
В Приморском районе обокрали квартиру пенсионера на 8,1 млн рублей
09:27
Число погибших в результате наводнений в Бразилии возросло до 31
01:17
В чемпионате МХЛ «СКА–1946» обыграл ярославский «Локо» со счётом 5:3, а МХК «Динамо Санкт-Петербург» минимально уступило череповецкому «Алмазу»
00:24
СКА проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:4, шайбы в составе невских армейцев забросили Гребенщиков, Глотов и Никишин
20:34
В полуфинале чемпионата мира по баскетболу на Филиппинах сборная США сыграет с Германией, а Сербия – с Канадой
19:45
Финисаж выставки «Юность эпохи»
15:41
После обращения Народного фронта в Петербурге к властям города сделали освещение у школы № 93
15:36
В Ботаническом саду СПбГУ откроется первый отель для насекомых
14:34
В Петербурге в период Крестного хода будут действовать временные ограничения в движении транспорта
14:26
В Петербурге Доходный дом Щегловитовой включён в реестр в качестве регионального памятника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Пискаревском кладбище прошла церемония открытия мемориальной плиты, посвящённой севастопольцам – защитникам блокадного Ленинграда

На Пискаревском кладбище прошла церемония открытия мемориальной плиты, посвящённой севастопольцам – защитникам блокадного Ленинграда

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
На Аллее Памяти Пискарёвского кладбища состоялось открытие мемориальной плиты, посвящённой севастопольцам – защитникам блокадного Ленинграда.

В День памяти жертв блокады на Аллее Памяти Пискарёвского кладбища состоялось открытие мемориальной плиты, посвящённой севастопольцам – защитникам блокадного Ленинграда.

В мероприятии приняли участие спикер парламента Александр Бельский, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, депутаты Юрий Гладунов и Константин Чебыкин.

По словам Михаила Развожаева, 123 жителя Севастополя находились в Ленинграде на момент начала блокады. Он отметил, что для черноморского города установка памятной плиты на Пискарёвском мемориале – символ связи времён, поколений и двух регионов.

Изготовление и установка памятной плиты потребовали сбора информации в архивах городов-побратимов о севастопольцах, призванных на фронт под Ленинградом и погибших в годы блокады. Губернатор Севастополя выразил благодарность всем причастным к установке мемориального знака.

– У Санкт-Петербурга – Ленинграда и Севастополя немало общего. Непростая судьба объединила города-герои в годы Великой Отечественной войны, когда пришлось выдерживать многодневную осаду фашистов. Памятная плита севастопольцам станет ещё одним напоминанием о неразрывной связи наших регионов. Сегодня два города-побратима связывает не только героическое прошлое, но и плодотворное сотрудничество, в том числе по линии наших Законодательных Собраний, – прокомментировал Александр Бельский.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2023, 15:22
В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда
8-09-2022, 13:13
Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда
8-05-2023, 15:06
На Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина»
8-09-2022, 15:08
К мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения возложили цветы
18-01-2023, 13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
22-06-2022, 13:23
На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину
0
186
Вчера, 13:51
На трассе "Скандинавия" большегруз врезался в автомобиль сопровождения, а та по инерции - в группу девочек на велосипедах
0
122
Вчера, 13:35
На Охте иномарка сбила 17-летнюю девушку
0
124
Вчера, 13:22
Грузовой «КамАЗ» насмерть сбил велосипедистку на Большой Пушкарской
Наверх