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Питерец.ру » Общество » Воспитанник центра содействия семейному воспитанию получил от губернатора в подарок гитару

Воспитанник центра содействия семейному воспитанию получил от губернатора в подарок гитару

0
109
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Администрация Петербурга
Воспитанник центра содействия семейному воспитанию получил от губернатора в подарок гитару

Воспитанник центра содействия семейному воспитанию Павел, который вместе с другими ребятами осенью переехал в Петербург из ДНР, получил в подарок гитару.

Подросток поделился своей мечтой о музыкальном инструменте на предновогодней встрече с губернатором Александром Бегловым.

Подарок от губернатора он получил по возвращению в центр - зимние каникулы Павел вместе с другими ребятами провёл в лагере отдыха.

В центре содействия семейному воспитанию реализуется совместный с общественной организацией проект музыкальной терапии для ребят с особенностями развития.

Павел захотел научиться играть на гитаре. В этом ему теперь помогут педагоги и волонтёры.

Источник: Администрация Петербурга
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