Воспитанник центра содействия семейному воспитанию получил от губернатора в подарок гитару

Воспитанник центра содействия семейному воспитанию Павел, который вместе с другими ребятами осенью переехал в Петербург из ДНР, получил в подарок гитару.
Подросток поделился своей мечтой о музыкальном инструменте на предновогодней встрече с губернатором Александром Бегловым.
Подарок от губернатора он получил по возвращению в центр - зимние каникулы Павел вместе с другими ребятами провёл в лагере отдыха.
В центре содействия семейному воспитанию реализуется совместный с общественной организацией проект музыкальной терапии для ребят с особенностями развития.
Павел захотел научиться играть на гитаре. В этом ему теперь помогут педагоги и волонтёры.