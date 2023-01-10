Воспитанник центра содействия семейному воспитанию получил от губернатора в подарок гитару

Воспитанник центра содействия семейному воспитанию Павел, который вместе с другими ребятами осенью переехал в Петербург из ДНР, получил в подарок гитару.

Подросток поделился своей мечтой о музыкальном инструменте на предновогодней встрече с губернатором Александром Бегловым.

Подарок от губернатора он получил по возвращению в центр - зимние каникулы Павел вместе с другими ребятами провёл в лагере отдыха.

В центре содействия семейному воспитанию реализуется совместный с общественной организацией проект музыкальной терапии для ребят с особенностями развития.

Павел захотел научиться играть на гитаре. В этом ему теперь помогут педагоги и волонтёры.