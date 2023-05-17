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Питерец.ру » Общество » В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда почтили подвиг киргизов

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда почтили подвиг киргизов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялся памятный вечер «Киргизы на защите Ленинграда»

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялся памятный вечер «Киргизы на защите Ленинграда», приуроченный к 80-й годовщине прорыва блокады. В мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Антон Соловьёв, Генеральный Консул Киргизской Республики в Российской Федерации Рустам Шерипбаев, директор музея Елена Лезик, директор Национального исторического музея Киргизской Республики Жылдыз Бакашова, основатель и руководитель Общественного Фонда имени Токтогон Алтыбасаровой Марат Абдиев, представители органов исполнительной власти, благотворительных организаций, учреждений образования и культуры.

Антон Соловьёв зачитал приветственное обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского:

«Всё дальше в прошлое уходят славные и трагические дни Великой Отечественной войны, в которой наш народ неимоверным напряжением сил и духа одержал победу, равной которой не знала история. Нынешний год проходит под знаком памяти о 80-летии перелома в ходе войны, который начался с прорыва блокады Ленинграда. Среди тех, чьи имена никогда не забудут блокадники и их потомки, немало уроженцев Киргизии. Несколько тысяч из них навеки остались молодыми, не увидев победный Ленинградский салют».

В годы войны, в действующую армию Киргизская ССР направила более 360 тыс. человек, или каждого четвёртого жителя республики и приняла более 300 тыс. новых жителей. Более 4,5 тысяч киргизов храбро сражались и пали в битве за Ленинград. Среди легендарных военных: Герой Советского Союза, кавалер Ордена Ленина и Ордена Красной Звезды младший сержант Асанбек Оторбаев, снайпер Абыкай Токталиев, политрук, заслуженный деятель искусств, орденоносец Омуркул Джетикашкаев, капитан, кавалер Ордена Красной Звезды, а впоследствии лауреат государственной премии, кандидат исторических наук Суюн Керимбаев, солдат первой воздушно-десантной гвардейской дивизии, впоследствии писатель-фронтовик Туменбай Байзаков и другие.

В советскую Киргизию было эвакуировано почти 140 тысяч человек и более 16 тысяч жителей Ленинграда, среди них 3,5 тысячи детей. Очень трогательна история Токтогон Алтыбасаровой — председателя совхоза в горном селе Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области. В военные годы она взяла под свою опеку 150 истощённых детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. На тот момент Токтогон Алтыбасаровой было всего 18 лет. Ни один ребёнок, добравшийся до Курменты, не умер. В столице Киргизии, в парке Победы имени Даира Асанова, установлен памятник, посвящённый блокадным детям и приютившим их киргизам.

Литературно-музыкальное сопровождение мероприятия «Киргизы на защите Ленинграда» помогали обеспечить выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и детские творческие коллективы. Они исполнили народные песни, музыкальные композиции на национальных инструментах, фольклорные произведения.

Источник: ЗАКС
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