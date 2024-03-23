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Питерец.ру » Общество » Университеты перешли на дистанционку

Университеты перешли на дистанционку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vuzopedia.ru
Вузы Северной столицы будут работать в дистанционном формате

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб приняты повышенные меры безопасности, связанные с трагедией в Подмосковье. В связи с этим городе на Неве отменены многие мероприятия. Университеты и институты пока перешли на дистанционный режим обучения.

Большой опыт дистанционки был получен во время пандемии, так что проблем с такими занятиями не возникнет. Студенты не будут оторваны от учебного процесса и смогут проходить программу своего вуза.

При этом занятия в школах пройдут в прежнем режиме. Учащиеся, как и прежде, смогут посещать свои классы, общаться со сверстниками и учителями. Пока речь о переходе на дистанционку в школах не идет.

Глава Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования всем пострадавшим в «Крокусе» и их семьям. Присоединяемся к словам Александра Дмитриевича.

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