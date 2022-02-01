Старшеклассники уйдут на дистант

Ситуация с ковидом вынуждает предпринимать решительные меры. Чтобы вирус не распространился, в школах Северной столицы вводится дистанционное обучение. Соответствующее постановление подписано городской администрацией.

На дистанционку уйдут учащиеся 7-11 классов. Причем этот период продлится 2-13 февраля. Кружковые занятия для этих школьников тоже будут приостановлены. Учащиеся 1-6 классов будут обучаться в привычном формате. Однако здесь должны будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Помимо этого, на дистанционку сейчас переводят отдельные классы, где наблюдается вспышка ковида и ОРВИ.

«Питерец.ру» отмечает, что пока городские власти ограничились небольшим сроком дистанционки. Да и отправлять домой всех Смольный тоже не намерен. Дальнейшая ситуация с дистантом будет зависеть от эпидемической обстановки в Петербурге.