Дистанционка в Киришах

«Питерец.ру» сообщает, что в Киришах учащихся гимназии перевели на «дистанционку». Эта мера коснулась всех – 1-11 классы будут учиться в дистанционном режиме до 26 сентября. Такое решение принято исключительно в интересах здоровья детей. Раньше в подобных случаях в школах вводили карантин. Сейчас имеется возможность перевода на дистанционную форму.

Интересно, что коронавирус в данном случае оказался ни при чем. Ситуация обусловлена тем, что в гимназии превышен допустимый порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. В итоге и было принято решение о переходе на дистанционную форму.

Что касается Петербурга, то в городе на Неве в 10 школах выявлен коронавирус. При этом на дистанционку переводят не всю школу, а отдельные классы. Городские власти продолжают следить за тем, как развивается ситуация с covid-19.