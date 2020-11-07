Вузы перейдут на дистанционку?

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов призвал городские вузы перейти на дистанционный формат обучения. Соответствующее обращение содержалось в письме, которое было направлено ректорам этих учебных заведений.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на предпринимаемые меры, количество заболевших в городе не снижается. Так что Александр Дмитриевич попросил о переходе вузов на дистанционку. Речь идет как об общем образовательном процессе, так и о проведении сессии.

Просьба губернатора отражает реалии происходящего. В такой ситуации переход дистанционный формат выглядит логичным шагом. Обстановка, связанная с covid-19, заметно ухудшилась. Потому власти решили ввести ряд новых ограничений.