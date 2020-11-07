ента новостей

08:58
Вузы перейдут на дистанционку?
08:24
Огурцы и коронавирус
20:59
«Линия Маннергейма»: экскурсия по местам боевой славы
20:49
Маурисио Почеттино может стать очередным иностранным тренером «Зенита»?
20:35
В Финский залив выпустили 4 000 мальков судака
20:31
Военнослужащие ЗВО вывезли семь боеприпасов времён войны из Осиновой Рощи Санкт-Петербург
20:29
Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлеваются до 23 ноября
15:34
В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
13:26
Экология в руках гражданского общества
13:23
Донорство костного мозга - теперь открытая книга!
11:55
В Петербурге мужчина сел в такси, очнулся в тоннеле без телефона и банковских карт
11:40
На севере Петербурга пожилой мужчина отослал мошенникам около 1 миллиона
11:36
В Петербурге пенсионер отдал аферистам 1,6 миллиона рублей
08:51
Кто распространил вирус?
08:20
Бетонная река
20:01
Татьяна Черниговская пригласила российских студентов поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»
19:58
Финал Кубка России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге
19:53
Урок мужества ко Дню народного единства провели онлайн
19:50
Лучших борцов выявят на турнире по панкратиону в Санкт-Петербурге
19:46
Форум студенческих объединений СЗФО соберет активную молодежь
19:45
В подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли занятия со специалистами нештатных групп разминирования
19:39
Частный сектор - визит продолжается.
14:43
Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»
14:41
В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы
13:58
Второй показ проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино»
13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Вузы перейдут на дистанционку?

Вузы перейдут на дистанционку?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Губернатор попросил вузы перейти на дистанционный режим

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов призвал городские вузы перейти на дистанционный формат обучения. Соответствующее обращение содержалось в письме, которое было направлено ректорам этих учебных заведений.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на предпринимаемые меры, количество заболевших в городе не снижается. Так что Александр Дмитриевич попросил о переходе вузов на дистанционку. Речь идет как об общем образовательном процессе, так и о проведении сессии.

Просьба губернатора отражает реалии происходящего. В такой ситуации переход дистанционный формат выглядит логичным шагом. Обстановка, связанная с covid-19, заметно ухудшилась. Потому власти решили ввести ряд новых ограничений.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-10-2020, 07:42
Беглов на «удаленке»
4-11-2020, 09:26
Так критично или нет?
9-12-2019, 08:52
Котельные переведут на газ
16-09-2020, 08:47
Дистанционка в Киришах
1-09-2020, 07:36
Беглов поздравил с 1 сентября
26-05-2020, 08:55
Беглов оставил ограничения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
266
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
627
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
645
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
836
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх