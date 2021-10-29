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Питерец.ру » Общество » Каникулы перейдут в дистанционку

Каникулы перейдут в дистанционку

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nevnov.ru
После каникул в школах Петербурга могут ввести дистанционку

«Питерец.ру» сообщает, что после каникул, которые закончатся 7 ноября, школы Северной столицы могут перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

По словам градоначальника, опыт такого режима у города уже есть. Но окончательное решение о переходе еще не принято. Оптимистичный сценарий, подразумевающий, что школьники придут в учебные заведения 8 ноября, тоже исключать нельзя.

Напоминаем, что по всей стране введет режим выходных дней. Это сделано с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Власти хотят добиться снижения уровня заболеваемости.

Если ничего не изменится или ситуация ухудшится, вариант со школьной дистанционкой станет более чем реальным. При улучшении эпидемической обстановки возможно возвращение к очной форме. Так что остается запастись терпением и ждать.

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