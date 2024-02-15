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Питерец.ру » Общество » Сергей Боярский: подвиг воинов-интернационалистов стал символом для многих поколений, примером боевого братства и взаимовыручки

Сергей Боярский: подвиг воинов-интернационалистов стал символом для многих поколений, примером боевого братства и взаимовыручки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях, выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.

«Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти российским воинам. Стратегические интересы нашей страны обеспечивались военными специалистами по всему свету — от Кореи и Вьетнама до Египта и Анголы. Особая веха в истории — это 10-летний военный конфликт в Афганистане. Сегодня отмечается 35-летие вывода советских войск из этой республики», — отметил руководитель петербургского отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский. 

Парламентарий напомнил, что с афганской войны не вернулись домой более 130 ленинградцев. Сегодня в Петербурге проживают почти 3000 участников и инвалидов боевых действий в Республике Афганистан. 

«На постоянной основе действуют более 15 общественных организаций, объединяющих ветеранов, исполнявших свой долг за рубежами Родины, в том числе — «Боевое Братство». В городском парламенте трудятся мои однопартийцы — депутаты Игорь Высоцкий и Андрей Горшечников, которые с честью выполнили интернациональный долг в Афганистане», — сказал депутат. 

Он добавил, что Петербург помнит и чтит героев, не вернувшихся с полей сражений. Их подвиг стал символом для многих поколений, примером боевого братства и взаимовыручки.

Источник: Единая Россия
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