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Питерец.ру » Общество » В парке Интернационалистов возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в Афганистане

В парке Интернационалистов возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в Афганистане

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Санкт-Петербурге поклонились воинам, защищавшим нашу страну за пределами Отечества

Сегодня, 15 февраля, исполняется 35 лет с того дня, как советские войска были выведены из Афганистана. Это событие оставило неизгладимый след в истории нашей страны и жизни многих людей.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов возложили цветы к памятнику Воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и других вооруженных конфликтах.

В торжественно-траурной церемонии также приняли участие депутаты городского парламента, представители исполнительной власти Санкт-Петербурга, Западного военного округа и Северо-Западного округа войск национальной гвардии, ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, ДОСААФ, а также представители ветеранских и молодежных организаций.

Обращаясь к ветеранам боевых действий из Санкт-Петербурга, спикер городского парламента Александр Бельский отметил:

"Тридцать пять лет назад наша армия с гордо поднятой головой покидала Афганистан. Мы все хорошо помним этот момент. Американцы уходили иначе - на самолете, с которого падали люди. Потому что наши солдаты с честью выполнили свой долг, а они сбежали. Сейчас наши ребята, находящиеся в зоне спецоперации, высоко держат знамя, поднятое вами. Они такие же храбрые и стойкие, готовые защищать Родину в любых условиях. Я уверен, что наше дело правое, и победа будет за нами".

В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает более 33 000 ветеранов боевых действий в "горячих точках". Из них около 2 600 воевали в Афганистане. К сожалению, более 130 наших земляков так и не вернулись с той войны. Всего после окончания Великой Отечественной войны более полутора миллионов граждан нашей страны защищали интересы Родины за рубежом. Чтобы увековечить их заслуги, день вывода советских войск из Афганистана был объявлен Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В своем выступлении Губернатор Александр Беглов выразил признательность ветеранам за их вклад в патриотическое воспитание молодежи:

"Я хочу поблагодарить наших ветеранов за то, что вы воспитываете нашу молодежь, посещаете наши школы. За то, что вы сегодня с нами. Низкий вам поклон".

Выполняя свой интернациональный долг, советские солдаты проявили высочайший героизм, самоотверженность и мужество. Они несли мир и стабильность в регионы, где разгорались вооруженные конфликты. Несмотря на то, что с тех пор прошло много времени, память о подвигах наших солдат остается живой в сердцах всех, кто чтит историю своей страны.

В этот памятный день мы отдаем дань уважения всем тем, кто воевал в Афганистане и других "горячих точках", а также тем, кто погиб, выполняя свой воинский долг. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти, как пример мужества, верности и любви к Родине.

Источник: ЗАКС
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