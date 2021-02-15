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Питерец.ру » Общество » В Ивангороде военнослужащие ЗВО почтили память советских воинов, исполнивших интернациональный долг в Афганистане

В Ивангороде военнослужащие ЗВО почтили память советских воинов, исполнивших интернациональный долг в Афганистане

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ивангороде военнослужащие ЗВО почтили память советских  воинов, исполнивших интернациональный долг в Афганистане

Сегодня, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приняли участие в торжественной церемонии отдания воинских почестей россиянам, исполнившим служебный долг за пределами Отечества, прошедшей в городе Ивангород. 

В ходе торжественной церемонии под руководством заместителя командующего объединением по военно-политической работе полковника Александра Русанова, военнослужащие и жители города возложили цветы к подножью памятника воинам-интернационалистам, салютная команда произвела залп из стрелкового оружия, присутствующие почтили память героев войны минутой молчания.

«Мы помним и чтим имена советских солдат, исполнивших свой интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. Надеюсь, что память о  них будет сохраняться и преумножаться год от года, вдохновляя будущие поколения военнослужащих на сохранение мира в нашей стране и за ее пределами» - завершил свое выступление  полковник Александр Русанов.

Ежегодно, 15 февраля в Российской Федерации отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день, в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана. В ходе развернувшегося вооруженного конфликта, продлившегося более 9 лет, погибло около 10 тысяч солдат и офицеров советской армии, отдав свои жизни за сохранение мира  на Афганской земле.

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