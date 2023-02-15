Ленобласть отдает дань памяти воинам-интернационалистам

Патриотические акции в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пройдут сегодня во всех районах Ленинградской области. Жители области принесут цветы и венки к монументам и стелам героев на площадях, скверах и мемориальных аллеях городов и сел региона.

«Среди тех, в чьем послужном списке значится Афганистан, другие «горячие точки» немало наших земляков. Демонстрируя мужество, храбрость и настоящий боевой дух, они с честью сражались за мир там, где этого требовал долг», ― отметил в своем обращении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 12.00 в Тихвине Александр Дрозденко вместе с земляками возложит цветы к памятнику воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов. Здесь состоится торжественно-траурный митинг «Не ради славы и наград…», посвящённый 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В Лодейном Поле в 12.00 пройдет возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан», посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В центральной библиотеке Ломоносовского района памятному дню будет посвящена книжно-иллюстративная выставка: «День памяти воинов-интернационалистов».

Во Всеволожске горожане в 14.00 возложат венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам на 10 км Дороги Жизни, у Румболовского мемориального комплекса, в 15.30 ― соберутся в КДЦ «Южный» на концерт с участием творческих коллективов района.

В Тосно традиционно в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вспоминают Героя Советского Союза, поэта Мусу Джалиля, воевавшего в годы Великой Отечественной войны на Тосненской земле и погибшего в фашистских застенках. В 15.00 в Тосненской центральной районной библиотеке начнутся Джалилевские чтения.

Сосновоборский городской музей в 17.00 проведет торжественный митинг и возложение цветов у городского памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в Сосновом Бору.