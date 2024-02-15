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Питерец.ру » Общество » Командующий СЗО Росгвардии почтил память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Командующий СЗО Росгвардии почтил память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Командующий СЗО Росгвардии почтил память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане

Сегодня в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Санкт-Петербурге от имени личного состава Северо-Западного округа Росгвардии и Санкт-Петербургского военного института Росгвардии командующий округом Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков и начальник института генерал-майор Андрей Кийко вместе с ветеранами и курсантами возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и почтили их память минутой молчания. Также росгвардейцы возложили цветы к монументу «Спецназу России».

В Северо-Западном округе Росгвардии 97 военнослужащих, сотрудников и ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане.

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