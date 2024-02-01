Microsoft уличили в краже данных пользователей браузера Chrome

Microsoft охотится за персональными данными пользователей Chrome. Основная причина – стремление подменить Chrome на Edge так, чтобы пользователь мог быстро адаптироваться к «родному» браузеру компании.

По информации эксперта портала The Verge Тома Уоррена, предустановленный на операционной системе Windows браузер Edge похищает данные из браузера Chrome без согласия пользователя. Так, Edge заимствует не только историю посещения, но и файлы cookie, данные автозаполнения, а также установленные расширения.

Возможность копирования данных появилась в одном из последних обновлений браузера. При этом функция копирования скрыта от пользователя.

Уорен отметил, что не использовал Edge на регулярной основе и о заимствовании данных узнал, когда случайно зашел в браузер.

«Я никогда не импортировал свои данные в Microsoft Edge и не подтверждал, хочу ли я импортировать свои вкладки. Но вот Edge автоматически открылся после обновления Windows со всеми вкладками Chrome, над которыми я работал. Сначала я даже не осознавал, что использую Edge», – написал он в блоге.

Том Уоррен не единственный, кто столкнулся с похожей проблемой. Активных пользователей продуктов Microsoft также удивило нововведение. Однако компания до сих пор не прокомментировала ситуацию.

Не секрет, что в погоне за новыми пользователями крупные ИТ-гиганты готовы пойти на разные ухищрения, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Такие ухищрения зачастую связаны с обманом пользователя – либо с прямым, либо с косвенным – и, как правило, относятся к нарушению правил сбора и хранения персональных данных. Обвинения в слежке за пользователями преследуют Microsoft давно и, конечно, не являются беспочвенными. Напомню, что еще в том году появилась информация о сборе всей пользовательской интернет-истории, которая самой Microsoft была также проигнорирована», – рассказал Антон Немкин.

Лидером среди браузеров пока остается Chromе, отметил депутат.

«Но если ранее ему принадлежала половина рынка, то сейчас зарубежный сервис все активнее «замещается» отечественным «Яндекс Браузером». Понятно почему: «Яндекс» не только не уступает Chrome в функционале, но и превосходит его. Например, ИИ-технологии «Яндекса» с куда большей точностью переводят интернет-страницы на русский язык, а синхронный перевод видео-контента – настоящий прорыв среди нейросетей», – считает Антон Немкин.

Не стоит также забывать, что незаконный сбор персональной информации может быть сопряжен с передачей данных третьему субъекту, подчеркнул депутат.

«Нельзя быть уверенным в том, что компания, ведущая сбор персональной информации в обход политики конфиденциальности, не передаст ее третьему лицу. Кроме того, даже ИТ-гиганты не застрахованы от хакерских атак и утечек данных, в результате которых терабайты персональной информации окажутся в свободном доступе», – отметил он.

Проблема осложняется и тем, что Microsoft – иностранная компания, подчеркнул депутат.

«Если корпорация действительно собирает и передает данные, в том числе и о российских пользователях, то мы никак не сможем отследить, кому именно они были переданы. Это черная дыра для правоохранительных органов. В условиях международной нестабильности такая ситуация особенна критична. Уже появилась информация о попытках западных спецслужб собрать персональные данные россиян в преддверии предстоящих выборов, и иностранные ИТ-компании могут стать одним из инструментов такого сбора. Поэтому всегда стоит проявлять осторожность в сети и не предоставлять цифровым сервисам избыточные сведения о себе», – заключил парламентарий.