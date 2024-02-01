Microsoft уличили в краже данных пользователей браузера Chrome

Microsoft охотится за персональными данными пользователей Chrome. Основная причина – стремление подменить Chrome на Edge так, чтобы пользователь мог быстро адаптироваться к «родному» браузеру компании.
По информации эксперта портала The Verge Тома Уоррена, предустановленный на операционной системе Windows браузер Edge похищает данные из браузера Chrome без согласия пользователя. Так, Edge заимствует не только историю посещения, но и файлы cookie, данные автозаполнения, а также установленные расширения.
Возможность копирования данных появилась в одном из последних обновлений браузера. При этом функция копирования скрыта от пользователя.
Уорен отметил, что не использовал Edge на регулярной основе и о заимствовании данных узнал, когда случайно зашел в браузер.
Том Уоррен не единственный, кто столкнулся с похожей проблемой. Активных пользователей продуктов Microsoft также удивило нововведение. Однако компания до сих пор не прокомментировала ситуацию.
Не секрет, что в погоне за новыми пользователями крупные ИТ-гиганты готовы пойти на разные ухищрения, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Такие ухищрения зачастую связаны с обманом пользователя – либо с прямым, либо с косвенным – и, как правило, относятся к нарушению правил сбора и хранения персональных данных. Обвинения в слежке за пользователями преследуют Microsoft давно и, конечно, не являются беспочвенными. Напомню, что еще в том году появилась информация о сборе всей пользовательской интернет-истории, которая самой Microsoft была также проигнорирована», – рассказал Антон Немкин.
Лидером среди браузеров пока остается Chromе, отметил депутат.
Не стоит также забывать, что незаконный сбор персональной информации может быть сопряжен с передачей данных третьему субъекту, подчеркнул депутат.
Проблема осложняется и тем, что Microsoft – иностранная компания, подчеркнул депутат.