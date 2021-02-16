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Как оптимизировать компьютер с CCleaner?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Вам нужно оптимизировать компьютер, чтобы повысить производительность Windows? Тогда скачайте и купите лицензию для CCleaner, а мы подскажем, где купить дешево.

Пользовались ли вы когда-нибудь программами для оптимизации компьютера? Нет? Мы вам расскажем в этой статье, как при помощи утилиты CCleaner можно в несколько кликов очистить ваш компьютер от «мусора», оптимизировать его и снизить в целом нагрузку на систему, используя для этого встроенные инструменты. Вообще в операционной системе Windows, будь то Windows 10 или Windows 7, нет по умолчанию адекватных приложений, с помощью которых можно оптимизировать работу компьютера. Однако при этом с каждым днем скапливается огромное количество временных файлов и мусора, засоряются важные области операционной системы, и даже если вы удаляете программы с жесткого диска, все равно от них будут оставаться определенные файлы и записи в реестре.

И если вы, например, купили ключ активации Windows 7 Профессиональная и используете активированную версию операционной системы, то рекомендуем вам также установить на свой компьютер утилиту CCleaner. Это полноценный помощник, который будет вам помогать на разных этапах взаимодействия с компьютером. Например, через некоторое время после переустановки Виндовс, на жестких дисках скапливается огромное количество «мусора», и стандартным поиском его не найти, поэтому проще всего использовать для этих целей автоматизированные программы. И если ранее вы никогда не устанавливали подобный софт на свой компьютер, просто до конца прочитайте наш материал и поймете, как работать с этой утилитой.

В главном окне есть вкладка «Проверка здоровья», с помощью которой в один клик можно запустить процедуру проверки вашего компьютера и выявления проблем. Если таковые будут, то система предложит вам исправить их, и все что требуется от вас – это нажать соответствующую вкладку для подтверждения операции. Также в программе CCleaner предусмотрена вкладка «Стандартной очистки», с помощью которой вы можете удалить все временные файлы, кэш, историю посещения во всех браузерах и прочий «мусор», скапливающийся на вашем компьютере. Опять, у вас здесь можно выбрать определенные приложения, для которых требуется очистка. Например, если вы не хотите очищать cookies и историю браузера Opera, просто убираете галочку с этого пункта и все.

Очень важная вкладка в программе – это «Реестр». Здесь можно в один клик проверить, какие проблемы присутствуют на вашем компьютере. Зачастую это старые записи реестра, неверные или устаревшие расширения, службы Windows, поэтому все, что вам нужно – это нажать вкладку «Поиск проблем», после чего исправить их. Только рекомендуем вам в обязательном порядке создавать резервную копию на данном этапе, чтобы в случае возникновения каких-либо сбоев или проблем можно было быстро восстановить записи реестра обратно в операционной системе Windows. Опять же, от вас здесь требуется минимум знаний и действий, так как все операции выполняются автоматически.

И последняя важная для нас вкладка – это «Инструменты», где вы сможете удалить любые программы и игры с вашего компьютера, не беспокоясь о том, что у вас останутся «временные файлы» и прочий мусор в системе. Также можно просмотреть «Автозапуск», и список программ, которые стартуют вместе с Windows при включении компьютера. Это очень важно, так как большое количество приложений и расширений тормозят работу всего девайса, поэтому лучше регулярно просматривать данный список при помощи CCleaner и удалять (отключать) автозапуск у определенных приложений, с которыми вы не работаете. Здесь же можно просмотреть и список расширений для каждого браузера, причем зачастую их скапливается реального много, да настолько много, что в целом создается серьезная нагрузка на браузер.

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