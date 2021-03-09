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Как играть в руме 888 покер онлайн в браузере

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Расскажем основные нюансы использования веб-версии рума 888 покер. Приведем список системных требований для игры. Расскажем, как создавать новый профиль и

Руководство по игре через браузер на 888 покер

Не всегда есть возможность играть с устройства, на котором можно установить клиент, в таком случае выручает 888 покер онлайн в браузере. Такой способ игры подойдет тогда, когда вы находитесь вдали от своих гаджетов или если технически особенности устройств не поддерживают работу игрового софта.

888 покер позаботился о своих пользователях, предоставив для игры высокотехнологичную версию рума для браузеров. В данном материале мы подробно рассмотрим нюансы ее использования для того, чтобы играть в браузере.

Руководство по игре в веб-версии рума

Будьте бдительны и заходите только на официальный сайт или официальное зеркало 888 покер. Здесь вы сможете сыграть как на реальные деньги, так и на условные фишки. Начать игру можно нажав на соответствующую кнопку «Начать игру».

Инструкция по регистрации в руме

Играть в руме через браузер могут только зарегистрированные игроки. Чтобы создать новый аккаунт, следуйте инструкции ниже:

  1. Зайдите на официальный сайт или официальное зеркало 888 покер;
  2. Нажмите кнопку «Регистрация»;
  3. Заполните регистрационную форму, указав реальные личные данные, придумав уникальные логин и пароль. Личную информацию потребуется подтвердить, иначе вы не сможете снимать выигрыш;
  4. Как только вы заполните форму, вам останется подтвердить свой емейл, для чего потребуется перейти по ссылке, отправленном на указанный вами ранее электронный адрес. В этом же письме будет ссылка для активации бездепозитного бонуса в 88 долларов, который начисляется в виде кэша и турнирных билетов.

Системные требования для веб-версии рума

Главным требованием для игры через браузер является поддержка последним Flash и Java, что позволяет играть в руме даже пользователям устройств на базе ОС Linux/Chromebook. Следующие браузеры обеспечивают стабильную игровую сессию:

  • Google Chrome;
  • Mozilla;
  • Opera;
  • IE (Internet Explorer);
  • Edge;
  • Safari;
  • Yandex Browser.

Играть при помощи браузера можно фактически на любом компьютере, выпущенном в последние 10 лет. Объем оперативной памяти устройства должен быть от 1 ГБ, видеоадаптер от 256 МБ.

Пользователи браузера Internet Explorer нередко сталкиваются с проблемами в работе рума, следующая инструкция призвана помочь их решить:

  1. На главной странице сайта 888 покер нажмите «Начать игру»;
  2. В верхнем углу нажмите кнопку «Сервис», после чего нажмите «Свойства обозревателя»;
  3. Перейдите по пути «Безопасность – Надежные узлы – Узлы»;
  4. В строчке «Добавить в зону следующий узел» вставьте адрес официального зеркала и нажмите «Добавить»;
  5. Снимите отметку в строчке «Для всех узлов этой зоны требуется», после нажмите «Закрыть».

Возможности браузерной версии

В веб-версии комнаты доступны не все функции игрового клиента 888 покер. Однако, в нем представлено все самое необходимое для игры, а именно:

  • Основные функции рума:
    • «Мой профиль», где можно посмотреть информацию о счете, зайти в кассу, узнать статус в программе лояльности и т.д.;
    • Доступ к 888 казино и 888 спорт;
    • Режим мультитейблинга;
    • Пользовательские настройки игры и аудиовизуального оформления площадки.
  • Кэш игра только в Холдем (Анлим, Лимит, Фаст покер), Омаха доступна лишь в турнирном варианте;
  • Различные виды турниров, включая МТТ.

Также у рума есть возможность использования веб-версии для мобильных устройств, которая отличается от ПК-версии и не требует поддержки технологии Flash.

Минусы использования браузера для игры на 888 покер

Для постоянной игры мы все-таки рекомендуем устанавливать игровой клиент. Однако, если у вас нет такой возможности, то веб-версия будет достойной заменой. Необходимо учитывать и минусы веб-версии, а именно:

  • Отсутствие высоких лимитов;
  • Нет кэш-столов для Омахи;
  • Ограничен выбор турниров для СНГ региона;
  • Отсутствие некоторых настроек;
  • Невозможность играть в покер по веб-камере.

Во всем остальном, 888 покер онлайн в браузере позволяет иметь постоянный доступ к игре в руме.

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