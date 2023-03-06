Новый корпоративный браузер Яндекса поможет защитить бизнес от промышленных шпионов и хакеров

В Яндексе разработали новую версию корпоративного браузера, предназначенного только для ведения бизнеса. Браузер «закрыт» повышенным уровнем защиты от внешнего вторжения и дает широкие возможности ИТ-администраторам для оптимального налаживания сборки инструмента, экстренного получения техподдержки и контроля за действиями сотрудников. В разработку заложена возможность сделать корпоративный браузер единым центром управления всеми браузерами компании, — это позволит обеспечить полный контроль за развитием бизнеса. ИТ-эксперты замечают, что эти решения позволят не только эффективно защищать данные компаний, но и оптимизировать издержки и повышать производительность труда.

Новый браузер может быть использован на любых устройствах сотрудников, акцептованных руководством и ИТ-специалистами для исполнения рабочих задач, данные по его работе невозможно вывести за пределы цифрового контура компании, при этом пользователям гарантирована приоритетная техническая поддержка специалистов «Яндекса» в течение часа после обращения. Большинство задач по управлению протоколом браузера можно будет решить в личном кабинете, открытом для системных администраторов, а уровень безопасности поднят до блокировки трекеров и практически полной защиты системы от кибератак.

В ближайшем будущем разработчики обещают обновление, в том числе функции расчета 3D-изображений/анимации на ферме рендеринга (облачный рендеринг), который намного оперативнее, чем рендеринг на одной компьютерной системе для устаревших технологий и плагинов формата Flash, Java и так далее, а также режим анонимности с улучшенной блокировкой отслеживания, мониторинг активности пользователей и интеграцию с корпоративными системами безопасности.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин заметил, что универсальная корпоративная версия браузера необходима для решения, в том числе, таких бизнес-задач, как тестирование и разработка корпоративных веб-приложений для полноценного хранения данных – Fullstack браузеров, устранения сложностей с поиском нужной информации в интернете, а также для контроля за перенасыщением большого количества вкладок, которое обычно происходит в моменты активной работы за компьютером.

«Сегодня, в условиях беспрецедентных по объемам и масштабам хакерских атак, которым подвергается вся отечественная цифровая инфраструктура, российский бизнес нуждается, прежде всего, именно в обеспечении кибербезопасности, чтобы защитить своих сотрудников, служебную документацию и бизнес-идеи. От этого зависит эффективность всей компании и, как следствие, ее нормальные операционные процессы и прибыль. Ключевое преимущество этой разработки – не просто создание закрытой системы, информация из которой не может выйти вовне, но и обеспечение очень серьезной киберзащиты цифрового контура компаний. Кроме того, корпоративный браузер, предложенный Яндексом, позволит тестировать любые приложения на совместимость только с одним браузером, а при помощи управления протоколами и рабочими станциями - централизованно распространять настройки, необходимые для большинства сотрудников компании. Это, во-первых, сократит временные и финансовые издержки на создание новых продуктов, а во-вторых, оптимизирует усилия ИТ-специалистов, что позитивно скажется на повышении производительности труда в целом в компаниях», - уверен Антон Немкин.