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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Как играть на Покердом без скачивания клиента

Как играть на Покердом без скачивания клиента

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Расскажем, какие особенности есть у браузерной версии рума Покердом. Предоставим руководство по игре через веб-версию рума. Рассмотрим основные плюсы и минусы

В этой статье мы расскажем, как играть онлайн на сайте https://ipokerdom.ru/ Покердом при помощи веб-версии рума. У площадки есть клиенты для компьютера и мобильных устройств, однако, не всегда ситуация или возможности позволяют установить софт. К тому же, веб-версия рума практически ничем не отличается по своим функциям и возможностям и предлагает комфортные условия для игры.

Требования к устройству

Чтобы играть в веб-версию Покердом, необходимо зайти на официальный сайт рума. В некоторых странах (например, Россия) онлайн-покер попадает под блокировку со стороны властей. В этом случае можете воспользоваться следующими способами обхода:

  1. Официальное зеркало рума;
  2. VPN приложения и расширения;
  3. Браузер Tor.

Также необходимо, чтобы ваше устройство отвечала рекомендуемым системным требованиям. Если вы не сильно разбираетесь в мощности вашего железа, то ориентируйтесь на возраст устройства. Любой компьютер не старше 10 лет сможет гарантировать стабильную игру на Покердом.

Важным условием является поддержка браузером Java и Flash-анимации, плюс к этому вы должны разрешить открытие всплывающих окон. Если вы играете через мобильное устройство, то это не требуется, поскольку мобильная веб-версия разработана на базе HTML5. Главное, чтобы устройство поддерживало разрешение экрана 800х480. Иначе могут не отображаться все элементы рума, необходимые для полноценной игры.

Руководство по игру через браузер

Как только вы зайдете на официальный сайт рума, вам потребуется зарегистрировать личный аккаунт. Если у вас уже есть профиль на Покердом, делать это не нужно (напоминаем, что согласно правилам рума каждый игрок может иметь только один личный аккаунт). Для игры с компьютера и мобильного устройства используется один аккаунт и один общий счет.

Чтобы иметь возможность выводить выигрыш, необходимо пройти процедуру верификации, сделать это можно в личном кабинете.

Лучше всего регистрировать новый аккаунт через аффилейт рума, тогда вы получите дополнительные бонусы, а именно:

  • Возможность участвовать в закрытых фрироллах;
  • Дополнительные акции от аффилейта;
  • Повышенная скорость прохождения верификации.

На главной странице рума вам необходимо будет выбрать «Покер», а затем «Играть». После чего вы попадете в основное лобби рума, где сможете пользоваться поиском игр.

Особенности веб-версии Покердом

Мы уже писали, что по функциям браузерная версия не уступает клиентам, но есть и свои отличия, а именно:

  • Вы можете играть в покер буквально с любого компьютера, просто заходите на сайт и авторизуйтесь в своем аккаунте;
  • Режим мультитейблинга зависит от возможностей браузера. В браузере, как и в клиента, можно открыть до 99 столов. На деле оказывается, что цифра сильно зависит от мощности устройства и браузера. Так, например, нам удалось открыть 24 стола в браузере на ПК и 12 столов на мобильном устройстве.

Сильные и слабые стороны игры через браузер

Резюмируем наш обзор описанием плюсов и минусов веб-версии Покердом.

Плюсы:

  • Играйте с любого устройства, не надо ничего устанавливать, просто зайдите на сайт;
  • Возможность игры с устройства, на которое нельзя установить клиент (нет доступа или поддержки приложения);
  • Веб-версия доступна для тех ОС, для которых попросту нет клиента: Linux, Windows mobile, BlackBerry;
  • Нет никаких ограничений на размер бетов, доступные виды дисциплин, лимиты на ввод и вывод средств. В то время как другие румы ограничивают пользователей, играющих без клиента.

Минусы:

  • Необходимость настраивать в профиле двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунта;
  • Зависит от скорости интернет-соединения;
  • Зависит от мощности устройства и версии браузера;
  • Игрокам из России придется искать актуальные зеркала, из-за ограничений на игру Роскомнадзором. Такой проблемы нет в клиента.

Другими словами, играть онлайн Покердом можно и через браузер, но клиент все-таки предпочтительнее.

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