Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на на «Юноне»

Вчера полицейские Петербурга провели рейд по проверке миграционного законодательства.

В этот раз объектом проверки стал вещевой рынок на юго-западе города, торговцы которого периодически попадают в поле зрения полиции в связи со скупкой краденого.

В общей сложности полицейской проверке подверглись около 400 граждан, три четверти из которых оказались иностранцами.

Установлено, большинство мигрантов находились в Петербурге легально.

У 32 иностранных граждан были выявлены нарушения миграционного законодательства, в связи с чем их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Среди проверенных оказались и натурализованные граждане РФ.

Их проверяли с участием представителей райвоенкомата.

В результате 56 человек получили повестки для постановки на воинский учет.