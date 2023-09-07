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Питерец.ру » Общество » Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на на «Юноне»

Полицейские Петербурга провели миграционный рейд на на «Юноне»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция провела миграционный рейд на крупном вещевом рынке

Вчера полицейские Петербурга провели рейд по проверке миграционного законодательства.
В этот раз объектом проверки стал вещевой рынок на юго-западе города, торговцы которого периодически попадают в поле зрения полиции в связи со скупкой краденого.
В общей сложности полицейской проверке подверглись около 400 граждан, три четверти из которых оказались иностранцами.
Установлено, большинство мигрантов находились в Петербурге легально.
У 32 иностранных граждан были выявлены нарушения миграционного законодательства, в связи с чем их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.
Среди проверенных оказались и натурализованные граждане РФ.
Их проверяли с участием представителей райвоенкомата.
В результате 56 человек получили повестки для постановки на воинский учет.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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