В Петербурге несовершеннолетние при покупке зажигалок и энергетиков будут предъявлять паспорт

Губернатор Александр Беглов подписал Закон Санкт‑Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга «Об ограничениях в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Санкт‑Петербурга и о внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге» и Закон Санкт‑Петербурга «Об ограничении на территории Санкт‑Петербурга розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд граждан, и о внесении изменений в Закон Санкт‑Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге».

В соответствии с внесенными изменениями, продавцы товаров, розничная продажа которых в Санкт‑Петербурге несовершеннолетним не допускается (безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд граждан), могут потребовать документ, позволяющий установить возраст покупателя в ситуации, когда у продавца имеются сомнения в достижении совершеннолетия лицом, приобретающим данные товары.

Закон направлен на содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних и формированию у них навыков здорового образа жизни.