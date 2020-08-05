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Питерец.ру » Общество » В Петербурге будут штрафовать за парковку на газонах

В Петербурге будут штрафовать за парковку на газонах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Соответствующие изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Петербурге» сегодня одобрены губернатором

Соответствующие изменения в Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» сегодня одобрены на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Александр Беглов подчеркнул, что подобная мера поможет решить давно назревшую проблему с парковкой на улицах и во дворах.  

«За последние годы возросло количество легковых автомобилей в городе. Их уже более 2 миллионов. Сегодня мы практически везде наблюдаем хаотичную парковку. На внутриквартальных территориях она создает трудности при уборке, препятствует проезду специального транспорта и мешает пешеходам. Нередко автовладельцы паркуются на газонах, в содержание которых вложен немалый труд. Но административная ответственность до сих пор была предусмотрена только за парковку в зонах зеленых насаждений, а также на детских и спортивных площадках», - сказал губернатор. 

По его поручению ГАТИ подготовила проект изменений в Закон об административных правонарушениях. Теперь в Петербурге вводится административная ответственность за парковку на газонах, перегораживание внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров. Штраф за подобные нарушения для граждан составит от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 40000 рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 150 до 500 тысяч рублей.

Источник: Администрация Петербурга
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