11 декабря трассу «Скандинавия» перекроют шесть ра

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.
Дата перекрытия: 11 декабря 2023 года.
Время перекрытия: 11:00 – 11:20; 11:40 – 12:00; 12:20 – 12:40; 13:00 – 13:20; 14:10 – 14:30; 14:50 – 15:10.
Генеральный подрядчик – АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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