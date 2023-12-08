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Питерец.ру » Общество » 11 декабря трассу «Скандинавия» перекроют шесть ра

11 декабря трассу «Скандинавия» перекроют шесть ра

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Федеральную трассу А-181 «Скандинавия» перекроют шесть раз 11 декабря

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

«В связи с переустройством линий электропередач на 115-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» будет шесть раз полностью перекрываться движение автомобильного транспорта. Продолжительность перерыва движения составит не более 20 минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дата перекрытия: 11 декабря 2023 года.

Время перекрытия: 11:00 – 11:20; 11:40 – 12:00; 12:20 – 12:40; 13:00 – 13:20; 14:10 – 14:30; 14:50 – 15:10.

«Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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