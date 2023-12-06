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Питерец.ру » Общество » Трассу «Скандинавия» перекроют три раза 7 декабря

Трассу «Скандинавия» перекроют три раза 7 декабря

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Федеральную трассу А-181 «Скандинавия» перекроют три раза 7 декабря

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

«В связи с переустройством линий электропередач на 115-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» будет три раза полностью перекрываться движение автомобильного транспорта. Продолжительность перерыва движения составит не более 15 минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дата перекрытия: 7 декабря 2023 года.

Время перекрытия: 10:30 – 10:45; 11:15 – 11:30; 12:00 – 12:15.

«Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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