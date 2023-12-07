8 декабря трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

«В связи с переустройством линий электропередач на 115-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» будет восемь раз полностью перекрываться движение автомобильного транспорта. Продолжительность перерыва движения составит не более 20 минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дата перекрытия: 8 декабря 2023 года.

Время перекрытия: 10:00 – 10:20; 10:40 – 11:00; 11:20 – 11:40; 12:00 – 12:20; 13:20 – 13:40; 14:00 – 14:20; 14:40 – 15:00; 15:20 – 15:40.

«Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.