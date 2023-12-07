8 декабря трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.
Дата перекрытия: 8 декабря 2023 года.
Время перекрытия: 10:00 – 10:20; 10:40 – 11:00; 11:20 – 11:40; 12:00 – 12:20; 13:20 – 13:40; 14:00 – 14:20; 14:40 – 15:00; 15:20 – 15:40.
Генеральный подрядчик – АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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