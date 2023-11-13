ента новостей

21:31
На «Скандинавия» четыре раза полностью полностью перекроют движение автотранспорта
21:25
Премьера спектакля «Медведь»
23:37
В 17-м туре второй лиги дубль «Зенита» выиграл, «Звезда» Дмитрия Комбарова проиграла лидеру, а у петербургского «Динамо» – спад
23:15
«СКА-1946» удалось обыграть «Крылья Советов» со счётом 5:2, а вот молодёжная команда петербургского «Динамо» разгромлена «Академией-СКА Юниор» – 3:7
19:08
Камила Валиева заняла только 4-е место на этапе Гран-при России в Казани, в парном катании победили петербуржцы Мишина и Галлямов
00:03
12-й гол Кассьерры в чемпионате России – 2023/2024 помог «Зениту» добыть ничью в матче с «Краснодаром»
21:35
«Ленинградец» сумел победить в гостях «Волгарь» благодаря голам Яковлева и Жиронкина, но пока команда Кирьякова – в зоне вылета из ФНЛ
21:16
СКА победил «Нефтехимик» и набрал в чемпионате КХЛ 30 очков после 28 игр
23:38
Алексей Игонин сменил Елену Илюхину на посту президента федерации футбола Санкт-Петербурга
22:55
Победная серия волейбольной «Ленинградки» прервалась в матче с московским «Динамо»
22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
00:40
СКА благодаря буллиту Сергея Толчинского победил «Трактор», хотя счёт открыл челябинец Антон Бурдасов
21:16
«Динамо-ЛО» смогло победить в гостях клуб «Югра-Самотлор» со счётом 3–2 в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги
20:59
Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»
11:49
В Московском районе пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
11:39
В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 млн рублей
11:33
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Иеволи Орандж», «Капитан Егоров» и «ОТА-990»
10:15
Международный патриотический проект «Побратимы-Победители»: культурная дипломатия
02:04
В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2
01:40
Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54
20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3
13:51
ЗакС Петербурга и Сахалинская областная Дума заключили соглашение
13:45
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке буксира «Иеволи Орандж»
13:39
Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке
13:26
В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета
11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
09:28
На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека
09:17
Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств
19:03
«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков
19:00
Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На «Скандинавия» четыре раза полностью полностью перекроют движение автотранспорта

На «Скандинавия» четыре раза полностью полностью перекроют движение автотранспорта

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой, в Выборгском районе Ленинградской области полностью перекроют движение автомобильного транспорта.

«В связи с переустройством линий электропередач на 115-м и на 118-м километрах федеральной трассы А-181 «Скандинавия» будет четыре раза полностью перекрываться движение автомобильного транспорта. Продолжительность перерыва движения составит не более 30 минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дата перекрытия: 14 ноября 2023 года.

Время перекрытия: 09:30 – 10:00; 11:00 – 11:30; 12:30 – 13:00; 14:00 – 14:30.

«Данные работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик – АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-11-2023, 16:50
На трассе «Скандинавия» перекроют движение в связи с переустройством линий электропередач
20-10-2023, 12:01
На трассе «Скандинавия» четыре раза полностью перекроют движение
31-10-2023, 16:24
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение
16-10-2023, 12:30
На трассе«Скандинавия» три раза полностью перекроют движение
11-10-2023, 17:02
В Ленобласти на рассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
23-10-2023, 14:32
На 118-м км трассы «Скандинавия» будет пять раз полностью перекрываться движение

Происшествия на дорогах

0
739
8-11-2023, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
268
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
328
6-11-2023, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
458
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
Наверх