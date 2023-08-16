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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти отремонтирована трасса к поселку Вознесенье

В Ленобласти отремонтирована трасса к поселку Вознесенье

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Подпорожском районе Ленобласти отремонтирована трасса к поселку Вознесенье от федеральной трассы на Вытегру.

Завершается самый восточный дорожный ремонт этого года: в Подпорожском районе Ленобласти отремонтирована трасса к поселку Вознесенье от федеральной трассы на Вытегру. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Это второй по протяженности ремонт на региональной дорожной сети: трасса обновлена полностью, почти 15 километров. Сейчас дорожники укрепляют обочины, после чего нанесут разметку и поставят знаки. Благодаря выполненным работаv значительно комфортнее стал путь к единственной на Северо-Западе России круглогодичной паромной переправе. Здесь между берегами Свири ежедневно курсирует паром «Аркадий Филатов», сокращая путь в сторону Карелии. Ремонт проводился в 2 этапа: в прошлом году здесь была вычищена полоса отвода, в этом — снят изношенный асфальт, локально заменены участки со слабыми грунтами, уложено новое покрытие и обустроены остановки. 

Обновление региональных трасс на востоке Ленинградской области продолжается уже несколько лет подряд: ранее была отремонтирована дорога на Тихвин со стороны Лодейного Поля у Липной Горки, с новым асфальтом здесь же участок до поворота на Тервеничи, а также — пять километров в сторону Алеховщины. Кроме того, в Подпорожье на финишной прямой главная дорожная стройка этого года — новый мост через Свирь.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район
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