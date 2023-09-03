В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане. 

Цветы к памятнику «Детям Беслана» возложили Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Республики Северная Осетия-Алания в СЗФО Борис Газалов, депутат городского парламента Антон Соловьёв.

- С той страшной трагедии прошло 19 лет. В наших сердцах до сих пор живёт боль, приглушить которую невозможно. Трагические события в Беслане потрясли весь мир. Наша общая задача – всегда держать руку на пульсе, приложить все усилия для того, чтобы не допустить повторения трагических событий. У террористов нет ни Родины, ни веры, нет ничего человеческого. Мы должны быть готовы к любым вызовам. Уверен, мы справимся с поставленными задачами. Вечная память погибшим и мирного неба над головой всем нам! – прокомментировал Александр Бельский.