ента новостей

20:13
Ничья ЦСКА и «Зенита» в 7-м туре чемпионата РПЛ омрачена массовой дракой на поле: ждём дисквалификаций?
16:56
В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане.
02:33
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 в 7-м туре чемпионата России, голы забили Кордоба и Сперцян
01:41
Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
21:03
СКА начал чемпионат КХЛ – 2023/2023 с победы над московским «Динамо», при этом Алекс Гальченюк сделал результативную передачу
13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
13:42
В Петербурге задержали подозреваемого в краже отечественного автомобиля
13:38
В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в разбое
13:21
В Петербурге пожилая женщина инвестировала в мошенников 6,7 млн рублей
13:16
В Петербурге в ходе конфликта ударил оппоненте утюгом
03:49
Волейбольная «Ленинградка» начала поход за «Кубком Столетия» с победы над «Протоном» в трёх партиях
03:29
US Open – 2023: Даниил Медведев и Андрей Рублёв прошли дальше, Аслан Карацев вылетел с Открытого чемпионата США
22:43
Кагарлицкий, Яшкин, Радулов и Шипачёв забили в составе «Ак Барса» в победном для команды Билялетдинова матче с ЦСКА за «Кубок Открытия» нового сезона КХЛ
22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
19:14
Информация, опубликованная в ряде СМИ, о запрете установки видеорегистраторов на лобовые стекла автомобилей не соответствует действительности
16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
15:19
Прогулка по Петербургу на языке Игры Престолов
15:11
В Кронштадте после капремонта открылась школа имени академика Капицы
15:08
На развязке КАД с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют пять съездов
13:04
В центре Петербурга трое злоумышленников ограбили молодого парня
12:57
В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук
12:52
В Колпино автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика
12:50
В Пушкине задержали подозреваемого в мошенничестве трехлетней давности
12:00
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Приоры»
09:27
На КАД дорожный конфликт обернулся стрельбой из травмата
02:50
Петербургская фигуристка Василиса Кагановская больше не выступает в паре с москвичом Валерием Ангелополом: расставание получилось скандальным
01:55
В следующем круге Самсонова сыграет с Мэдисон Киз из США, Александрова – с Маркетой Вондроушовой из Чехии
21:36
На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли съезд
20:53
Александр Филиппов – в СКА, Никита Зоркин – в «Салавате Юлаеве», Николай Прохоркин – в «Сибири», Александр Хохлачёв – в СКА: новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября
16:53
В Петербурге ведется модернизация и строительство государственных ветеринарных клиник
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане.

В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане.

0
87
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане. 

Цветы к памятнику «Детям Беслана» возложили Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Республики Северная Осетия-Алания в СЗФО Борис Газалов, депутат городского парламента Антон Соловьёв.

- С той страшной трагедии прошло 19 лет. В наших сердцах до сих пор живёт боль, приглушить которую невозможно. Трагические события в Беслане потрясли весь мир. Наша общая задача – всегда держать руку на пульсе, приложить все усилия для того, чтобы не допустить повторения трагических событий. У террористов нет ни Родины, ни веры, нет ничего человеческого. Мы должны быть готовы к любым вызовам. Уверен, мы справимся с поставленными задачами. Вечная память погибшим и мирного неба над головой всем нам! – прокомментировал Александр Бельский.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-09-2022, 14:19
В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане
8-09-2022, 13:13
Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда
16-09-2022, 17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
27-05-2023, 12:38
Александр Бельский и Александр Беглов почтили память основателя Санкт-Петербурга Петра Первого
27-01-2023, 15:30
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда

Происшествия на дорогах

0
138
Вчера, 13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
163
1-09-2023, 22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
0
177
1-09-2023, 16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
0
161
1-09-2023, 12:57
В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук
Наверх