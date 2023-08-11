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Питерец.ру » Общество » МФЦ Петербурга передали гуманитарную помощь Мариуполю

МФЦ Петербурга передали гуманитарную помощь Мариуполю

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Более 800 килограммов гуманитарной помощи передали сотрудники МФЦ в Центр международных гуманитарных связей.

Более 800 килограммов гуманитарной помощи передали сотрудники МФЦ в Центр международных гуманитарных связей. Все собранные продукты будут направлены в Мариуполь.

«Мы поддерживаем наш город-побратим, вместе возвращаем его к спокойной мирной жизни. В этом также помогают отзывчивые петербуржцы», - сказал Александр Беглов.

С весны 2022 года общими усилиями сотрудников в МФЦ было собрано более 7 тонн гуманитарной помощи: консервы, крупы, макароны, мука, масло, сахар, чай, кофе, джем, печенье.

По решению губернатора сбор гуманитарной помощи в Санкт‑Петербурге проводится централизованно через Центр международных гуманитарных связей. Передать помощь могут как петербуржцы, так и юридические лица, предприятия, государственные организации и органы власти Санкт‑Петербурга. Прием проводится с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: Ломоносов, улица Привокзальная, дом 4.
Санкт‑Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами 1 июня 2022 года.

Северная столица принимает активное участие в восстановлении своего города-побратима. Открыты три школы, три детских сада, волейбольный комплекс Мариупольского университета. Введены в строй взрослая и детская поликлиники. Завершаются работы в Центре детского творчества. Запущено трамвайное движение. Возрожден большой городской фонтан, установлен памятник Александру Невскому.

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Источник: Администрация Петербурга
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