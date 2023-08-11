МФЦ Петербурга передали гуманитарную помощь Мариуполю

Более 800 килограммов гуманитарной помощи передали сотрудники МФЦ в Центр международных гуманитарных связей. Все собранные продукты будут направлены в Мариуполь.

«Мы поддерживаем наш город-побратим, вместе возвращаем его к спокойной мирной жизни. В этом также помогают отзывчивые петербуржцы», - сказал Александр Беглов.

С весны 2022 года общими усилиями сотрудников в МФЦ было собрано более 7 тонн гуманитарной помощи: консервы, крупы, макароны, мука, масло, сахар, чай, кофе, джем, печенье.

По решению губернатора сбор гуманитарной помощи в Санкт‑Петербурге проводится централизованно через Центр международных гуманитарных связей. Передать помощь могут как петербуржцы, так и юридические лица, предприятия, государственные организации и органы власти Санкт‑Петербурга. Прием проводится с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: Ломоносов, улица Привокзальная, дом 4.

Санкт‑Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами 1 июня 2022 года.

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