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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР

Петербуржцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Петербуржцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР

Петербуржцы собрали для бойцов, находящихся на территории специальной военной операции, медикаменты, предметы гигиены, продукты питания, амуницию и многие другие вещи. В сборе помощи приняли участие педагоги и учащиеся общеобразовательных школ города, средних и высших учебных заведений, деятели культуры, врачи, волонтёрские отряды. Ценный груз весом в 20 тонн в настоящее время уже в пути. На линию фронта его везут представители региональной общественной организации «Невский Фронт», которая находится под патронажем Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

- Представители нашей организации уже не в первый раз лично доставляют гуманитарный груз на передовую. В ближайшие несколько дней всё будет передано батальону «Восток» подразделения «Эспаньола» и добровольцам ЛНР. Мы считаем, что помощь должна быть адресной, поэтому предварительно узнаём, что необходимо бойцам конкретных батальонов в первую очередь. Хотим поблагодарить общественников «Невского Фронта»: Александра Германа, Максима Венгловского и Александра Дубинина, кто ежедневно трудится над формированием и доставкой груза лично в руки нуждающимся в помощи. Наша организация сделает всё необходимое, чтобы поддержать тех, кто в данный момент отстаивает интересы России в зоне СВО, - сказал президент РОО «Невский Фронт» Александр Алеханов. 

Отметим, «Невский Фронт» на постоянной основе оказывает помощь военному госпиталю и Дому Малютки, которые находятся в Луганской Народной Республике. Организация поддерживает и юных футболистов спортивной школы г.Лутугино (ЛНР). С 2018 года налажено тесное взаимодействие с общественной организацией «Дети Донбасса».

В настоящее время «Невским Фронтом» объявлен седьмой сбор гуманитарной помощи. В приоритете тёплая одежда и амуниция, медикаменты, перевязочные и противоожоговые материалы. Принимаются также продукты питания и средства гигиены. Все вещи комплектуются строго по списку и под опись.

Волонтёры принимают гуманитарную помощь ежедневно  с 9.00 до 21.00 на складе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.30, корп. 3 (административное здание футбольной школы ШФМ «Невский Фронт»). Электронная почта: [email protected]

Источник: ЗАКС
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