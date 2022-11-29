Петербуржцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР

Петербуржцы собрали для бойцов, находящихся на территории специальной военной операции, медикаменты, предметы гигиены, продукты питания, амуницию и многие другие вещи. В сборе помощи приняли участие педагоги и учащиеся общеобразовательных школ города, средних и высших учебных заведений, деятели культуры, врачи, волонтёрские отряды. Ценный груз весом в 20 тонн в настоящее время уже в пути. На линию фронта его везут представители региональной общественной организации «Невский Фронт», которая находится под патронажем Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.
Отметим, «Невский Фронт» на постоянной основе оказывает помощь военному госпиталю и Дому Малютки, которые находятся в Луганской Народной Республике. Организация поддерживает и юных футболистов спортивной школы г.Лутугино (ЛНР). С 2018 года налажено тесное взаимодействие с общественной организацией «Дети Донбасса».
В настоящее время «Невским Фронтом» объявлен седьмой сбор гуманитарной помощи. В приоритете тёплая одежда и амуниция, медикаменты, перевязочные и противоожоговые материалы. Принимаются также продукты питания и средства гигиены. Все вещи комплектуются строго по списку и под опись.
Волонтёры принимают гуманитарную помощь ежедневно с 9.00 до 21.00 на складе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.30, корп. 3 (административное здание футбольной школы ШФМ «Невский Фронт»). Электронная почта: [email protected]