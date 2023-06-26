«Единая Россия» отправила 10 тонн гуманитарной помощи из Петербурга в Белгородскую область

Санкт-Петербургское региональное отделение «Единой России» в понедельник, 26 июня, отправило 10 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской области. В составе груза: продукты длительного срока хранения, вещи для взрослых и детей, средства личной гигиены, посуда, постельное белье, конфеты, печенья, корм животным и другие необходимые вещи.

«Я убеждена, что весь мир знает, что произошло в Белгородской области. Иначе как обыкновенным фашизмом это назвать невозможно: бомбежки и тысячи человек, вынужденных покинуть свои родные дома, свою землю. Сегодня мы отправляем 10 тонн гуманитарной помощи – всё то, в чем нуждается человек. Желаю всем белгородцам выстоять, выдержать, справиться. Вся Россия с ними. Мы отправляли, отправляем и будем отправлять гуманитарную помощь нашим соотечественникам», – сказала руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Елена Киселева.

В сборе гуманитарки активное участие принял социально ответственный бизнес. Директор петербургской компании «Аполло» Сергей Павловский отметил, что в гуманитарных акциях постоянно участвует петербургский бизнес, в том числе активисты партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство». Организован специальный чат, в котором размещаются заявки и просьбы, и неравнодушные предприниматели стараются оказать посильную помощь.

«Понимаем, что помощи недостаточно, и мы полны решимости наращивать её объёмы. А конкретно сейчас передаём: продукты питания, тушенку, крупы, гречу, макароны. Это первая помощь для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мы прекрасно понимаем, насколько это тяжело», – сказал он.

Региональная общественная приёмная партии также с понедельника начала выдачу помощи белгородцам, временно переехавшим в Петербург из-за обострившейся на границе ситуации.

Жительница Шебекино Валентина Криковцова, получившая сегодня гуманитарку для себя и внучки, рассказала: «Мы уехали в связи с боевыми действиями на нашей территории. Было очень страшно, очень больно и обидно, что нам пришлось покидать наш город. Нас приняла сестра в свою семью, и мы сейчас временно пока находимся здесь. Ждём очень возвращения домой. Пока получили всё необходимое».

По словам руководителя региональной приемной партии, помощь оказана уже 20 белгородцам, приехавшим в Петербург. «Все знают, в чем нуждаются оставшиеся без крова и средств существования люди. Именно по принципу жизненной необходимости формируется вся гуманитарная помощь», – отметила она.

Напомним, сбор помощи для жителей Белгородской области и жителей Донбасса проводится на площадке региональной общественной приемной «Единой России» по адресу: Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, а также в районных отделениях партии.

Региональные отделения «Единой России» со всей страны доставили уже более 700 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область. В партийный распределительный центр и пункты выдачи регулярно привозят продукты, предметы первой необходимости, детские товары для эвакуированных жителей.

«Ежедневно волонтеры Единой России доставляют гуманитарные наборы в Шебекино и ближайшие населенные пункты, куда постепенно начали возвращаться люди. В приемные партии в 15 регионах обратились порядка 300 семей, покинувших Белгородчину. Всем оказана помощь», - рассказал 26 июня депутат Госдумы Артём Туров, который координирует гуманитарную миссию партии в Белгородской области.

Прежде всего необходимы:

- продукты: питьевая вода, консервы мясные и рыбные, рис и сахар (фасовка по 1 кг), масло растительное (по 1 л), печенье, конфеты, детское питание;

- вещи: одеяла, подушки, покрывала, постельное белье, полотенца;

- одежда: носки, нательное бельё, летняя обувь, детские вещи (футболки, шорты, носки, бельё), тапочки, халаты

- предметы личной гигиены: абсорбирующее бельё, подгузники, одноразовые пелёнки, присыпка для кожи, мыло, шампунь, зубная паста, зубные щётки, туалетная бумага, влажные салфетки, ватные диски, ватные палочки.